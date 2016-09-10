〈北部〉關西仙草採收囉 老農領軍 學童觀摩
2016-09-10
〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮的農特產品仙草開始收成，新竹縣長邱鏡淳呼籲農民基於食安和產品信譽，除了專區內仙草等作物栽種不要使用農藥，專區外的也要改變耕作習慣，以不使用農藥來共同打造關西優質的農特產品。
邱鏡淳昨天與關西鎮長吳發仁及當地農友、學童，在關西鎮農業經營專區體驗採收仙草，展現老、青、少世代的農業傳承。
種仙草超過一甲子的八十二歲老農民楊明鑑，帶領當地「七年級生」青農林勝裕、詹益龍一起採收。坪林國小等社區學童則在旁觀察，認識家鄉特產農作仙草的外觀、收成方式。
楊明鑑說，仙草品質要好，必須膠質多、香氣和黏度都高，因此，最佳栽種地點應該在山坡地上。只是坡地缺水灌溉，產量有限。為了謀生，他很早就改在平地栽種，要維持之前的品質，要靠精進管理技術。
昨天收割仙草時一度大雨滂沱，小學生們正好實際體驗農夫的辛苦，了解食物從田地到餐桌上的不容易。
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