〈北部〉學滑冰才一年多》小三學童蔡知玲 奪全國冠軍

2016-09-10

比賽練膽 一鳴驚人

〔記者蔡孟尚／北埔報導〕新竹縣大坪國小三年級學生蔡知玲學溜冰才一年多，就在八月舉辦的全國花式滑冰錦標賽中拿下冠軍，校長彭銘君在朝會中表揚，肯定她勇敢追夢，努力實現。

知玲說，去年初跟家人一起到美國探親，看到表姊溜冰的樣子很漂亮，覺得很好玩，也想試試看，媽媽就借了冰刀鞋讓她跟表姊一起溜，後來在美國學了一個多月，回台灣後忘不了這項讓她很快樂的運動，暑假在台北報名參加一對一的溜冰課程，學習花式滑冰。

家長說，對滑冰運動有興趣的知玲，不是只有剛開始的三分鐘熱度，而是持續苦練，也因為熱愛，全心投入。教練覺得知玲學得很快，鼓勵她參加比賽練膽量，今年四月第一次參加比賽就拿下冠軍，八月參加全國花式滑冰錦標賽，又奪得國小中年級女子組冠軍。

勇敢追夢 校長表揚

彭銘君說，大坪國小推展多元智能教育理念，喚醒每個孩子的優勢智能，鼓勵自我挑戰，很高興知玲能夠找到自己的優勢，投入心力練習，精神與態度足為同學榜樣，所以，他在朝會上邀請知玲和同學們分享成功的喜悅，也鼓勵其他孩子勇敢追夢。