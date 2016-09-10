〈北部〉台三線產業整合座談會》北埔場 商圈不滿遭獨漏

2016-09-10

第一線業者未受邀

〔記者蔡孟尚／北埔報導〕新竹縣政府舉辦台三線產業整合系列座談會，北埔場並未邀請北埔鄉魅力商圈發展促進會參加，理事長姜瑞金在臉書上公開表達不滿，希望官方真正接觸第一線的業者，才能了解基層心聲。

縣府：後續會邀請

縣府說，這只是第一波，所以優先邀請跟公部門互動比較多的村長和社區發展協會幹部，其中也有在地經營超過三十年以上的老店業者代表出席，座談會傾聽在地各界聲音，並沒有刻意忽略商家意見，之後還會舉辦好幾場，一定邀請商圈派代表參加。

姜瑞金在臉書社團「北埔我們的故鄉」貼文說，官方前晚在麻布山林召開台三線產業建設整合座談會，縣府、鄉公所官員雲集，北埔鄉多個社團代表都接到邀請參加，但獨缺商圈代表，是否北埔魅力商圈太小太不爭氣？還是根本不需商圈配合？為什麼不讓和觀光客有最實際接觸的業者出席表達意見？

姜瑞金說，這場座談會更像是政策說明會，在完美企畫下想要增加觀光來客量，但地方真的準備好了嗎？例如老街上缺乏公廁、串連周邊景點交通不便、垃圾爆量等問題，這才是縣府想整合產業最應該先解決的問題。

沿線打造茶趣廊道

縣府說，商圈反映的意見都會納入參考，未來還將持續舉辦多場座談會，也會特別邀請商圈代表參加，密集座談的目的是呼應蔡英文總統的國家級台三線客庄浪漫大道政策，讓省道台三線在新竹縣的三十七公里路段能夠先行整合沿線的歷史人文、景觀風貌、地方產業等資源，結合中央政策，營造以「茶文化」為主題的永續共生環境，勾勒新竹西南丘陵區的台三線茶趣廊道休憩亮點。