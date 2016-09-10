〈北部〉台三線產業整合座談會》北埔場 商圈不滿遭獨漏
2016-09-10
第一線業者未受邀
〔記者蔡孟尚／北埔報導〕新竹縣政府舉辦台三線產業整合系列座談會，北埔場並未邀請北埔鄉魅力商圈發展促進會參加，理事長姜瑞金在臉書上公開表達不滿，希望官方真正接觸第一線的業者，才能了解基層心聲。
縣府：後續會邀請
縣府說，這只是第一波，所以優先邀請跟公部門互動比較多的村長和社區發展協會幹部，其中也有在地經營超過三十年以上的老店業者代表出席，座談會傾聽在地各界聲音，並沒有刻意忽略商家意見，之後還會舉辦好幾場，一定邀請商圈派代表參加。
姜瑞金在臉書社團「北埔我們的故鄉」貼文說，官方前晚在麻布山林召開台三線產業建設整合座談會，縣府、鄉公所官員雲集，北埔鄉多個社團代表都接到邀請參加，但獨缺商圈代表，是否北埔魅力商圈太小太不爭氣？還是根本不需商圈配合？為什麼不讓和觀光客有最實際接觸的業者出席表達意見？
姜瑞金說，這場座談會更像是政策說明會，在完美企畫下想要增加觀光來客量，但地方真的準備好了嗎？例如老街上缺乏公廁、串連周邊景點交通不便、垃圾爆量等問題，這才是縣府想整合產業最應該先解決的問題。
沿線打造茶趣廊道
縣府說，商圈反映的意見都會納入參考，未來還將持續舉辦多場座談會，也會特別邀請商圈代表參加，密集座談的目的是呼應蔡英文總統的國家級台三線客庄浪漫大道政策，讓省道台三線在新竹縣的三十七公里路段能夠先行整合沿線的歷史人文、景觀風貌、地方產業等資源，結合中央政策，營造以「茶文化」為主題的永續共生環境，勾勒新竹西南丘陵區的台三線茶趣廊道休憩亮點。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
台鐵豐富站今通車 拚雙鐵輕旅
台鐵豐富站今天正式啟用通車，一旁高鐵苗栗站與台鐵豐富站連結的風雨走廊也將同步啟用，縣府文化觀光局推「二○一六秋遊苗栗．雙鐵輕旅」；縣長徐耀昌…
網友回應
熱門新聞
- 蔡友才涉案情節升高 檢認定「從頭到尾都知情」
- 兆豐案蔡友才4度應訊 深夜300萬元交保
- 推動正名屏東開辦平埔族「熟」註記
- 環團批柯「忘了大巨蛋弊案」
- 一銀案後首次資安金檢 先查產險
- MLB》洋基5連勝 奧斯丁立大功
- 陳威仁任台塑顧問 弟管台塑業務惹議
- 私主張 生命清單
- 1分·2鮮·3茶飲 中秋健康吃
- 蔡友才、王起梆兆豐案交保 面色鐵青離開北檢
- 夜深了 台南海安路塌陷現場還在搶修
- 日職》火腿重返洋聯第一 陽岱鋼保3割男
- 新日光8月營收月減逾5成
- 籃球名人堂 戰神大遲到 飆淚謝隊友
- 美防長：因應北韓核危機 大陸是關鍵
- 中秋連假 台鐵工會抗議強迫加班
- 歐巴馬揚言推新制裁 懲罰北韓再核試
- 段宜康：政務官無法配合年金改革 請離開
- 國手截肢一度喪志 程銘志再起直攻帕運
- 能在大滿貫同賽打趴大小威 她第4人
- 自由廣場》中後段大學「分發」到災難
- 《樓下的房客》叫好叫座 殺進國際
- 根絕萬年秘書長 讓「邪會」回歸協會
- 肥料大缺貨 雲嘉農民急瘋了
- 中國鋁材繞道墨國銷美 美中貿易衝突再升溫
- 下週汽柴油 估各降1角
- 前8月稅收增522億 今年可望超徵900億
- BCBG秋冬 帥氣小女人
- 冷眼集》生氣幹不了實事
- 法媒︰蘋果已江郎才盡
- 蔡若真的辭 「不會中斷金援田協」
- 男醫院前遭輾 護理師充當點滴架
- 大學博覽會 溫柔敦厚中文系
- 9旬翁房被法拍 鄰居送暖買回供住
- 自由廣場》管仲經濟戰 時空穿越劇
- 蘭斯佛好投 犀利3連勝
- 高志鵬促體壇改革 再提足協欠錢事
- 體育可使台灣團結 總統表揚有功推手
- 再熱也別露肚臍 衛氣抗邪以防病痛上身
- 假處分獲准 農林29日不得全面改選董事
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉台三線產業整合座談會》北埔場 商圈不滿遭獨漏
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分