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〈北部〉機捷年底可望通車 市府將辦試乘

2016-09-10

中壢區政說明會 鄭文燦主持

〔記者周敏鴻／中壢報導〕桃園市長鄭文燦昨天在中壢區公所主持中壢區政說明會，他強調，希望機場捷運今年底可以通車，通車後的第一個月將會規劃團體試乘的辦法，讓民眾「先乘為快」，第二個月才正式營運。

鄭文燦細數中壢區未來的多項建設，其中已經完成第一期拓寬的龍岡路，今年底還要繼續推動第二期拓寬，將延伸到龍慈路，預計明年底可以完工。

鄭文燦說，龍岡路的拓寬工程第三期，要延伸到環中東路，但因居民抗議，可能會有難度，已要求中壢區公所加強溝通。未能解決相關問題之前，市府已編列五億元經費，要打通龍慈路到台六十六線快速道路，做為讓中壢區交通更方便的替代方案。

另外，中央將斥資五十一億元在中豐北路增設國道交流道，青埔地區也會增建廿億元的桃園市立美術館，都將帶動中壢區的發展，鄭文燦強調，機場捷運目前正改善一些缺失，希望年底前能通車，屆時將會舉辦盛大通車典禮，通車後第一個月將開放團體試乘，讓民眾體驗機場捷運帶來的便利。

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