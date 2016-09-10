〈北部〉桃映紅茶 市府推產銷履歷標章
2016-09-10
〔記者邱奕統／桃園報導〕市府農業局昨天舉辦優質紅茶評鑑頒獎，市長鄭文燦出席表示，希望透過評鑑來提高「桃映紅茶」的品牌價值，桃園的茶產業要邁向品牌化、高值化、有機化，並推動產銷履歷農產品標章（TAP），提升桃園茶產業的整體形象與價值。
鄭文燦說，全市的茶園面積約有五六○公頃，主要位於龍潭區，另在楊梅、平鎮、龜山、蘆竹等區也有茶區，每年產值可達五億元，市府會持續編列預算，協助茶園的排水改善、設施更新、評鑑活動等，支持茶農與茶產業。
他說，桃園自創的茶葉品牌有「桃映紅茶」、「桃園東方美人茶」，桃園的茶區比較無污染、品質優良，茶產業將朝品牌化、高值化、有機化邁進，並建立生產履歷制度，推動產銷履歷農產品標章，輔導各產銷班使用標籤，讓每個茶都有身分證，只要一掃QRcode，就知道茶園在哪兒，以避免仿冒。
龍潭區邱健翔獲特等獎
這次紅茶評鑑共有二四五○台斤茶葉參賽，選出特等、頭等及金、銀質等獎項，龍潭區邱健翔榮獲特等獎，同樣來自龍潭區的陳朝卿、邱國雄、廖俊融則獲得頭等獎。
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