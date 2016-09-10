〈北部〉陂塘公園 地景環境劇場開幕

2016-09-10

〔記者鄭淑婷／八德報導〕「桃園地景藝術節」昨天舉行，市長鄭文燦到八德陂塘自然生態公園出席「地景環境劇場—戀戀八塊厝」開幕會，劇場結合大安、瑞安社區居民及團體，動員上百人演繹先民開拓陂塘的艱辛歷程，預計在十七、廿四日晚上七點演出。

四眼呱呱 移置陂塘展出

鄭文燦說，原本放置在青埔青塘園的「青蛙王子—四眼呱呱」，也移置八德陂塘公園展出，陂塘是桃園市的特色，目前還有二八五一口，市府將八德陂塘公園打造為地景藝術節的場景，邀請藝術家結合環境打造展品，並舉辦環境劇場、音樂會等，地景藝術節期間估計湧入參觀人潮，已協調八德警分局出借停車場用地，並有直達的免費接駁車。

他表示，今年的「地景藝術節」與往年不同，以前就是一隻小鴨、一隻玉兔，結果小鴨爆掉、玉兔燒掉，市府改為每兩年舉辦一次，歷經一年的充分籌備，藝術家的作品各具特色，比「寶可夢」的抓寶還厲害，他呼籲民眾：「要抓寶來這裡抓！」