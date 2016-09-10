| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
直播曬恩愛　豪哥向大嫂錶愛意
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉陂塘公園 地景環境劇場開幕

2016-09-10

〔記者鄭淑婷／八德報導〕「桃園地景藝術節」昨天舉行，市長鄭文燦到八德陂塘自然生態公園出席「地景環境劇場—戀戀八塊厝」開幕會，劇場結合大安、瑞安社區居民及團體，動員上百人演繹先民開拓陂塘的艱辛歷程，預計在十七、廿四日晚上七點演出。

四眼呱呱 移置陂塘展出

鄭文燦說，原本放置在青埔青塘園的「青蛙王子—四眼呱呱」，也移置八德陂塘公園展出，陂塘是桃園市的特色，目前還有二八五一口，市府將八德陂塘公園打造為地景藝術節的場景，邀請藝術家結合環境打造展品，並舉辦環境劇場、音樂會等，地景藝術節期間估計湧入參觀人潮，已協調八德警分局出借停車場用地，並有直達的免費接駁車。

他表示，今年的「地景藝術節」與往年不同，以前就是一隻小鴨、一隻玉兔，結果小鴨爆掉、玉兔燒掉，市府改為每兩年舉辦一次，歷經一年的充分籌備，藝術家的作品各具特色，比「寶可夢」的抓寶還厲害，他呼籲民眾：「要抓寶來這裡抓！」

廣告
  • 「地景環境劇場戀戀八塊厝」，邀集在地居民參與演出。（記者鄭淑婷攝）

    「地景環境劇場戀戀八塊厝」，邀集在地居民參與演出。（記者鄭淑婷攝）

  • 「青蛙王子－四眼呱呱」，移置八德陂塘公園展出。（記者鄭淑婷攝）

    「青蛙王子－四眼呱呱」，移置八德陂塘公園展出。（記者鄭淑婷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
台鐵豐富站今通車 拚雙鐵輕旅

台鐵豐富站今天正式啟用通車，一旁高鐵苗栗站與台鐵豐富站連結的風雨走廊也將同步啟用，縣府文化觀光局推「二○一六秋遊苗栗．雙鐵輕旅」；縣長徐耀昌…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮪魚洋蔥烤三明治
番茄海鮮菠菜千層派
在家自製鹹酥雞
意想不到的紙巾妙用
轉寄

標題：〈北部〉陂塘公園 地景環境劇場開幕


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月10日‧星期六‧丙申年八月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.