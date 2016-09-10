〈北部〉地景藝術節 今5接駁車密集接送
〔記者周敏鴻／新屋報導〕為期十七天的「桃園地景藝術節」從昨天起登場，首日因為下雨且非例假日，參觀民眾較少，工作人員表示，今、明兩天是藝術節開展的第一週例假日，雖然今天補上班，但估計會湧入人潮，呼籲多搭乘免費接駁公車，以免塞車影響遊興。
假日15分鐘一班
五條免費接駁車路線如下：永安漁港往返福興宮（紅線）、永安漁港往返桃園科技園區停車場（綠線）、永安漁港經新屋區公所往返高鐵桃園站（藍線）、台鐵楊梅站經台鐵富岡站往返永安漁港（黃線）、台鐵桃園站往返八德陴塘公園（棕線），平日接駁時間從上午十點至下午六點（廿分鐘一班）、例假日接駁時間是上午九點至下午六點（十五分鐘一班）。
自行開車的民眾，在永安漁港南堤停車場有三百廿個停車格，桃科停車場有一千三百個停車格，八德警分局對面也新劃二百四十五個停車格。
昨天陰雨綿綿，民眾逛永安海岸線旁的「新屋品藝術」展區、范姜公廳周邊的「藝遊新屋」展區時，必須撐傘、穿雨衣，但民眾仍開心地說：「下雨天遊客少，更能仔細欣賞藝術品，多拍美美的照片。」
工作人員建議，逛「新屋品藝術」展區可以從笨鯊橋出發，沿海岸線往南前進，就能依據藝術品的序號，逐一欣賞「永生海」、「福求花」、「築沐」、「石滬人」等，約一個半小時可走完全程抵達福興宮。
藝術家徐暋盛的作品「多謝多蟹」，以竹子編出高約三公尺的螃蟹造型，還伸出大螯向民眾示好；徐暋盛說，作品是想呼籲民眾善待海洋。陳瑞錦的「哨所包裹計畫」，利用廢棄漁具與複合媒材裝飾蚵一哨所，鮮豔搶眼，她說，要向討海人日復一日的撒網、期待與豐收致敬。
「藝遊新屋」展區的作品，散置在范姜公廳附近的景點，包括埔頂社區的「DOROBOT」、東明國小的「展翅延伸的悸動」、九斗社區的「九斗五穀．深耕再造」等，都各有特色。
展區周邊有交通管制，部分路段禁止車輛進入，警方說，會派員疏導交通，請民眾多利用免費接駁公車，展示區內也有接駁車，往返永安漁港與福興宮之間，建議民眾騎腳踏車逛展，既輕鬆又免受交通管制，是最佳選擇。
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