〈中部〉才新婚當爸 維修師觸電不治
2016-09-10
〔記者李忠憲／台中報導〕豐原區一家化學工業公司，昨發生工安意外！負責電路維修的員工，同時也是台中市市政顧問朱隆昌之子的朱絨彬，在檢查故障鍋爐線路時，疑觸電墜地，經送醫仍宣告不治，留下新婚妻子及出生滿月的小女兒。警方表示，死者除右手臂有小面積燒燙傷，並無明顯電擊傷，將等檢察官相驗才能確定死因。
台中市消防局昨下午3點多獲報，豐原區民安化學工業公司疑有員工從長梯上墜落，石岡消防分隊立刻前往救援。30歲男子朱絨彬在工廠擔任機械維修師，當時與一名印尼外勞在檢查故障鍋爐電路時，突然從高2公尺的長梯上墜落，經送醫急救仍告不治。
該名外勞供稱，當時看到朱男爬上去後，他就在鍋爐旁做自己的事，忽然聽到「滋滋」的電流聲，就發現才爬到約2公尺的朱男突然摔下。
據了解，朱男今年2月新婚，才與呂姓妻子產下一女，剛剛滿月，卻傳出噩耗。家屬聞訊趕到醫院，泣不成聲，無法接受這殘酷的事實。
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