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〈中部〉改造空氣槍滅鼠蛇 車斗廠老闆觸法

2016-09-10

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓車斗製造工廠老闆喜歡把玩空氣槍，原本是不錯的休閒娛樂，但問題是，他將槍枝動能出氣孔加大、提升射速，警方循線起出兩把具殺傷力的改造空氣槍。陳男表示，因工廠位於山區，常有老鼠、蛇類入侵，才會持空氣槍滅鼠、驅蛇，未料竟觸法。

警方調查，47歲陳男在桃園市龜山區開設貨車車斗製造工廠，閒暇時喜歡把玩空氣槍，平常會透過拍賣網站挑選空氣槍；只是，國外生產的空氣槍威力雖強大，但礙於台灣法令，進口時必須降低威力。陳男為還原槍枝原有火力，自行到相關網站搜尋介紹影片，並依照影片說明，將槍枝的動能出氣孔加大、提升射速，以能推動較重的鉛彈增加射速火力。

台中市刑大偵四隊網路巡邏時，發現陳男多次在拍賣網站購買空氣槍及紅外線瞄準器、狙擊鏡等零件，前天循線到陳男住處搜索，找到6把空氣槍，發現其中2把改造後具有殺傷力，訊後依槍砲罪嫌送辦。

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