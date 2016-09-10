〈中部〉醋男狂追情敵 撞飛無辜騎士

2016-09-10

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田中鎮蕭姓男子在街頭遇到情敵，開車狂追，卻在巷口撞飛吳姓機車騎士，吳男彈飛而起、奄奄一息，蕭男竟還顧著追情敵；畫面昨在網路流傳，引發一片圍剿留言「沒人性、太冷血」。警方表示，後來蕭男轉回來，有打電話叫救護車，吳男送醫後沒有生命危險。

警方調查，蕭男懷疑自己被同居女友「戴綠帽」，清晨在田中街頭遇到劉姓情敵，展開飛車追逐。雙方一路追到田中鎮中山街237巷口時，正巧吳姓騎士迎面而來，劉男因騎機車迅速閃避，蕭男卻與吳男高速對撞，吳男被撞得彈飛而起；只見畫面中，蕭男撞人之後還急著跑步追情敵，網友大罵「沒人性、太冷血」。

見死不救？ 警代他澄清

轄區田中警分局內安派出所所長江秉昱表示，吳男腿部被撞受傷，無法動彈，後來是蕭男打電話給消防隊，要求送醫，所以蕭男雖忙著抓情敵，但也沒「見死不救」。