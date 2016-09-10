〈中部〉日本八岐大蛇來了 週末谷關遊街趣

2016-09-10

〔記者李忠憲／台中報導〕民眾這週末有福了！市府為提升溫泉觀光，週末在谷關溫泉區首度舉辦「谷關遊街趣」浴衣嘉年華活動，並邀請日本名湯大分縣「神樂」團體「八岐大蛇」越洋演出，並有一連串精彩歌舞表演，以及機票抽獎活動，歡迎民眾一起泡湯玩樂。

谷關溫泉區今天首度舉辦「谷關遊街趣」浴衣嘉年華活動，下午開始直到晚上有一連串精彩演出。

市府觀光旅遊局表示，今年首度邀請日本九州大分縣由布院溫泉協會二十人團隊的「八岐大蛇」神樂團體，遠從日本到谷關演出，現場另有浴衣舞、松鶴原住民舞蹈、鼓陣等來自中台灣地區十餘個舞蹈或民俗技藝表演團體同台演出，還有日本知名動漫COSPLAY同好及遊街隊伍，精彩可期。

參加民眾還可免費品嚐原住民的烤大豬、搗麻糬及白冷冰棒，也可在寶可夢櫻花林遍灑的溫泉區內抓寶喔！讓谷關的街道熱鬧非凡，還有機會抽中台中至大分的來回機票，到日本名湯大分泡湯。詳情可上「台灣好湯溫泉季（www.twleya.com.tw/2016hotspring）」查詢。