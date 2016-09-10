〈中部〉老人自殺率高 獨居疾病高風險因子

2016-09-10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今天是世界自殺防治日，六十五歲以上老人在各年齡層自殺死亡率最高，約是年輕人的兩倍，獨居和疾病是高風險因子，衛生局昨舉辦珍愛生命活動，呼籲民眾在今天每人至少打一通電話關懷長輩，平時多關心、多溝通身邊的人。

衛所主動家訪 做憂鬱問卷篩檢

副市長林依瑩昨帶領官員、社團和老人家共同宣示要以聯繫、溝通、關懷建構人與人之間的連結，共同珍愛生命，兩年來衛生局在各區衛生所設置心理諮詢點，並首創主動深入老人家裡做憂鬱問卷篩檢，提供心理師和諮商服務，建立自殺防治網絡，也降低老人自殺死亡率。

台中市六十五歲以上約二十八萬人，占全市人口十．二九％，老齡化六都排名第二年輕，自殺死亡率為每十萬人二十五．五人，為六都第二低，與全國相同都是自殺死亡率最高的年齡層，獨居和久病是高風險群，精神健康基金會執行長歐陽文貞說，根據統計一般人平均自殺十四至十八次會自殺身亡，但老人卻自殺一至四次就會身亡。

全國自殺死亡每十萬人有十二．一人，台中市為十一．六人，衛生局心理衛生科長邱惠慈指出，老人是自殺人口中最高比率的族群，其次是四十五至五十四歲中壯年，每十萬人有十七．九人、三十五至四十四歲中壯年為十七．七人，五十五至六十四歲中老年人為十六．五人，最後是年輕人初出社會為十五．四人。

自殺原因中主要是情感與人際關係高佔四十八．一％，精神疾病或濫用藥物居次佔二十七．一％，工作與經濟佔十．五％居第三，因病自殺者佔七．九％是第四名，校園霸凌因素佔一％，其中有二十．一七％自殺者不願說明原因，自殺方式前五名為上吊、燒炭、農藥、跳樓與刀切。