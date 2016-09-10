〈中部〉斥資5千餘萬 中平國中危樓重建
2016-09-10
〔記者陳建志／太平報導〕太平區中平國中有卅多年歷史，其中實踐樓因老舊加上九二一等地震受損有安全疑慮，經立委何欣純向教育部爭取，以及市府教育局編列預算下，斥資五千八百多萬元重建，昨天舉行動土典禮，落成後將能提供學生更安全的上課環境，市長林佳龍表示，明年包括校舍改建編列四百八十五億元教育預算，市府重視教育投資不手軟。
實踐樓九二一震損 老舊危險
中平國中校長夏梅娟表示，該校有卅五年歷史，現有八百多名學生，其中實踐樓因校舍老舊，並在九二一大地震與陸續多次地震受損，學生上課非常危險，立委何欣純為此曾邀集教育部次長到校視察，終於爭取到補助，配合市府經費進行重建，未來將有十二間嶄新的教室，並以空橋和立志、弘道樓銜接，提供學生更安全、舒適的上課環境。
昨天校方舉行重建動土典禮，市長林佳龍、教育局長彭富源、立委何欣純、市議員李麗華、何明杰、張玉嬿、賴義鍠、太平農會總幹事余文欽與多位地方人士出席，祈求工程順利、平安。
老舊校舍重建 八年編五十億
林佳龍表示，市府重視老舊校舍重建，八年將編列五十億元進行改建，中平國中就是此計畫一部分，此次總共編列五千八百四十一萬元進行校舍重建，希望讓學生有優質的學習環境，也讓家長能安心。
林佳龍並強調，台中市明年教育預算編列達四百八十五億元，佔總預算卅八％，淨成長約四十六億元，包括十二年國教有五年五十億元，提高優質化教育，老舊校舍改建也編列八年五十億元，全力投入教育投資，相信都能獲得中央支持。
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