〈中部〉客運司機429缺額 薪水四至八萬
2016-09-10
〔記者張菁雅／台中報導〕因應工時新規定，為解決客運司機缺工問題，中部廿家客運業者十一日將首度舉辦聯合徵才活動，招募四百廿九位司機，沒有職業大客車駕照的民眾若成功媒合、完成受訓並到職滿三個月，公路總局全額補助訓練費一萬三千五百元。
公路總局台中區監理所表示，目前各客運業者均出現司機人才荒的問題，加上工時新制度上路後，將使問題更嚴重，因此，公路總局、彰化客運與中華民國公共汽車客運公會全國聯合會共同舉辦這場徵才活動，包括統聯、國光、和欣、台西客運等廿家業者，共需要四百廿九位司機，薪資依照行駛路線不同，從四萬元至八萬元不等。
台中區監理所指出，要成為客運司機必須有職業大客車駕照，並經過訓練後才能取得資格；這次活動特別的是，擁有小客車駕照滿三年的民眾若想投入此行業，在徵才活動現場媒合成功，訓練三個月後考到大客車駕照，再受訓三個月考到職業大客車駕照，而在任職滿三個月後，訓練費一萬三千五百元將由公路總局公路人員訓練所全額補助。
台中監理所也說，對社會新鮮人、二度就業者而言，客運司機收入相對優渥；另外，部分遊覽車司機受到中客團減少的衝擊，也可以藉此機會轉型。客運業聯合徵才活動十一日上午十時至下午二時，在台中市政府台灣大道市政大樓一樓穿堂舉行，當天進行媒合者，還可免費兌換電子票證一張。
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