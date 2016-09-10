〈中部〉北太平長青學苑 落腳中華國小

2016-09-10

〔記者陳建志／太平報導〕太平長青學苑因報名爆滿，明年上課需抽籤，長輩憂心沒中籤無法再上學，近日憂心忡忡，為讓長輩安心，市長林佳龍昨天前往太平長青學苑探視，除答應儘量減少抽籤比例，更宣布優先在中華國小開設北太平長青學苑，讓長輩開心上學。

市長林佳龍昨天在太平區長陳小菲等人陪同下，前往太平長青學苑視察，市議員何明杰、李麗華、張玉嬿也到場關心，林佳龍接連探視歌唱、舞蹈、書法等班級，親切向長輩打招呼，並向長輩說明市府政策。

林佳龍表示，台灣已進入高齡化社會，六十五歲以上人口佔全部人口達十多％，市府希望銀髮族都能「活躍老化，健康促進」、「健康快樂呷百二！」強調只要長輩身體好、健康快樂，年輕人就能輕鬆，市府希望能投注更多經費在預防照顧，減少長輩進入機構接受照顧的機會。

林佳龍並笑稱，當年上學還耍賴不去，現在台中阿公阿嬤卻爭著上學讓他很感動，強調太平長青學苑這學期開設卅七班，一千二百七十多位學生，因場地實在不夠，才必須以抽籤方式解決，但強調一定會儘量減少抽籤的比例，並儘快成立新的長青學苑紓解壓力。

林佳龍表示，今年八月何明杰議員就跟他說太平長青學苑名額不夠，希望市府協助解決，當時已請社會局尋找適合場地，先後評估在勤益科大、坪林國小、中華國小等地開班可行性，因中華國小靠近北太平且校長支持，可立即銜接明年度名額不夠的問題，在相關條件較成熟下，決定優先在中華國小設立北太平長青學苑，現場學員聽到市府已有解決方案，都報以掌聲。