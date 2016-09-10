〈中部〉中秋烤肉 限中正露營區、鰲峰山公園

2016-09-10

〔記者黃鐘山／台中報導〕中秋節全民瘋烤肉，市府卻僅開放「北屯區中正露營區」及「清水區鰲峰山公園烤肉區」，其餘公園、綠地與園道都禁止烤肉。但民眾反映，中秋烤肉儼然已成「新民俗」，希望市府適度開放；市議員邱素貞附和說，既然是全民運動，市府不妨選擇較具烤肉功能的公園，滿足民眾需求。

中秋節烤肉，縣市合併前，原中市制定的「公園綠地行道樹管理自治條例」，規定公園綠地不能烤肉；但原中縣的「公園綠地管理辦法」，並未禁止烤肉。縣市合併後，二○一一年原中市所轄的公園、綠地、園道仍禁止烤肉，原中縣則以勸導為主。

建設局二○一二年採取新做法，在太平區九二一震災紀念公園、清水區鰲峰山公園、石岡區五福臨門神木園區、豐原區中正公園、北屯區中正露營區等劃定特定區域，開放民眾烤肉，上述公告地點以外的公園禁止烤肉。

公告地點外 將加強巡查取締

台中市之後規定，除了「北屯區中正露營區」及「清水區鰲峰山公園烤肉區」，其餘公園、綠地與園道都禁止烤肉。建設局說，今年援例辦理，十五日至十八日中秋連假期間，將在公告地點以外區域加強重點巡查、取締烤肉。

邱素貞表示，減少舉辦集體烤肉活動，符合節能減碳的理念，降低空氣污染，不過，為顧及民眾有烤肉需求，建議市府選擇幾座具備烤肉功能的公園，統一規範，避免衍生環境衛生、治安等問題。