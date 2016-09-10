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〈中部〉47宗教團體 獲低碳認證

2016-09-10

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府九日舉行「一○五年度宗教團體表揚」，共計一百九十三個宗教團體獲獎，市長林佳龍頒獎感謝宗教團體對社會的付出，並強調今年有四十七間宗教團體獲得「宗教場所低碳認證」，希望能透過宗教宣導節能減碳並教化人心，打造台中成為宗教環保的都市。

通過多項檢核 認證有效三年

市府表示，今年開始將低碳認證推展到宗教場所，低碳認證的有效期間為三年，市府民政局將不定期檢核受證團體是否持續推動相關低碳措施，希望能減少焚香、燒金紙、放鞭炮所造成的空污與噪音疑慮，落實節能減碳的目標。

市府說，「宗教場所低碳認證」的檢核項目，包括「紙錢源頭減量」、「紙錢污染減量」、「線香減量」、「燈泡節能」、「鞭炮減量」，以及是否使用電子蠟燭、環保餐具與推廣蔬食等。

宗教團體表揚 193個團體獲獎

宗教團體表揚由市長林佳龍頒獎，共一百九十三個團體獲獎，各獲獎宗教團體代表到場見證，共七百多人齊聚一堂，場面熱絡。頒發獎項包括「特別貢獻獎」四座、「一○四年捐資興辦公益慈善及社會教化事業績優單位」獎六十九座、「二○一六贊助中台灣元宵燈會」七十三座，以及四十七間宗教團體獲得「宗教場所低碳認證」。

林佳龍：打造宗教環保都市

林市長表示，台中是宗教文化非常興盛的城市，感謝宗教團體支持市府公益慈善活動、贊助二○一六中台灣元宵燈會，並響應市府「低碳城市」政策；市府鼓勵宗教界少用香、金紙與鞭炮，今年有四十七間宗教團體獲得低碳認證，期許能透過宗教宣導節能減碳並教化人心，打造台中成為宗教環保的都市。

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  • 市府推動宗教場所節能減碳，已在各里及宗教場所懸掛宣傳布條，號召市民響應環保祭祀。（記者黃鐘山攝）

    市府推動宗教場所節能減碳，已在各里及宗教場所懸掛宣傳布條，號召市民響應環保祭祀。（記者黃鐘山攝）

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