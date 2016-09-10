〈中部〉潮洋溪黃濁 揪出工地偷排廢水
〔記者張菁雅／台中報導〕西屯區潮洋溪近日出現大量黃泥，溪水混濁不堪。議員楊正中九日表示，近半年來，潮洋溪經常如此，而潮洋溪上游就是水湳經貿園區，懷疑是施工廠商偷排廢水。環保局沿著上游清查，查到一處大樓建案工地排出廢水，且施工的營造公司是累犯，今年已三次被查獲偷排，環保局將加重處分。
連續被查到三次 將加重處分
楊正中表示，潮洋溪以前有魚群，但近半年來，就算晴空萬里，也常驚見溪水濁黃，這樣的景象大概每五天就出現一次，魚類、微生物因污染而死亡，生態已被破壞，令周遭居民憂心忡忡。
楊正中指出，潮洋溪連接惠來溪，最後流至筏子溪，溪水流經西屯、南屯區，兩地區皆受濁水危害甚鉅；而潮洋溪上游最大施工地點是水湳經貿園區，是否因水湳經貿園區施工或滯洪池排水，造成大量泥沙流下，導致潮洋溪水混濁不堪。
楊正中也說，當地里長曾多次向環保局反映此事，該局前往採樣後就無下文。他呼籲市府要善盡管理責任，針對潮洋溪上游的各項施工要嚴加管理，不能放任污染擴大。
依法處三萬至三百萬元罰鍰
環保局指出，西屯區逢甲路、西屯路與至善路二三○巷一帶的潮洋溪水近日異常混濁，經稽查人員採水化驗，發現懸浮固體超標，昨天再派員循線清查後，在福星北三街查獲一家營造公司違規排放廢水，該處工地正開挖地下室，挖到地下水後直接排入溝渠，再流到潮洋溪，稽查人員已依違反「水污染防治法」當場告發。而在廢水停止排放後，溪水已恢復原色，未發現死魚情形。
環保局表示，今年初即在潮洋溪上游稽查，有兩家營造公司各被查到兩次違法排出廢水，昨天被查獲的這家營造公司是其中一家，也就是這家公司連續被查到三次，該局將加重處分；根據「水污染防治法」，可處三萬至三百萬元罰鍰。
環保局長白智榮表示，營建工地進行開挖與施作期間，應採取有效的收集處理廢水措施，避免任意排放廢水；若經查獲違規事證屬實，將依法嚴懲不貸，呼籲業者勿以身試法。
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