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〈中部〉南投水利會 擬擴大埔里北寮灌區

2016-09-10

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕埔里鎮北寮和太平國小地區，未在南投水利會灌溉區內，南投水利會提報計畫爭取六千萬元經費施設灌溉設施，民進黨不分區立委蔡培慧、國民黨馬文君，昨邀農委會、南投水利會共同會勘，未來完成後，將有逾四百五十戶農戶受益。

由南投水利會提報的埔里北寮和太平國小地區的灌溉設施計畫，配管引水設施經費需要六千萬元，農委會已同意補助，未來完成後，灌溉受益面積達三四八公頃，四百五十多農戶受益。立委蔡培慧昨與農委會水利處長謝勝信等人，在水利會長林庚辛及水利會相關人員陪同下現勘，未來該設施完成後，由水利會管理營運。

蔡培慧說，埔里北寮、太平國小地區主要生產百香果、木瓜等高經濟作用，經濟產值高，第一階段增設水管等設施，南投水利會將把能高大圳的水，移撥給北寮和太平國小地區灌溉使用，而未來第二階段擬將該區增列為南投水利會灌溉區，徹底解決該區的灌溉水問題。

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  • 立委蔡培慧（右二）在南投水利會長林庚辛（右一）等人陪同下，到埔里北寮及太平國小等大坪頂地區會勘。  （記者陳鳳麗翻攝）

    立委蔡培慧（右二）在南投水利會長林庚辛（右一）等人陪同下，到埔里北寮及太平國小等大坪頂地區會勘。  （記者陳鳳麗翻攝）

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