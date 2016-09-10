〈中部〉暨大附中員工 全數通過CPR測驗
2016-09-10
〔記者陳鳳麗／埔里報導〕國立暨大附中職員劉鳳美，去年十一月先生心肌梗塞發作，她以CPR救回先生一命，大力向同事宣揚CPR的重要性，全校教職員不但接受訓練，且全數通過CPR和AED測驗，增加急救技能以備不時之需。
國立暨大附中是在八月廿六日，邀彰基醫院護理師到校教導全校教職員工CPR（心肺復甦術）和AED（自動心臟電擊器）訓練，包括校長張正彥在內有九十九名員工都接受訓練，而當天所有受訓的人都通過測驗，拿到證照。
校長張正彥說，這都歸功於同仁劉鳳美的現身說法，讓大家體認到學習CPR和使用傻瓜電擊器的重要。
張正彥表示，暨大附中前年就獲「AED安心場所認證」，校內也設有AED（傻瓜電擊器），劉鳳美先前也受訓並通過測驗，去年十一月和先生晚飯後外出散步，先生心肌梗塞發作，人癱倒在地，在等待救護車趕到前，她先為其先生CPR，救回其夫一命，因此她經常鼓勵同事，無論如何要學會CPR。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
單親媽找工作 中秋活動牽線
五十八歲陳姓單親媽媽眼睛罹患白內障，因治療休息，半年沒工作，就讀大二的兒子孝順乖巧，靠自己打工支付學費，連生活開支也不讓媽媽操心；陳婦昨天透過人安基金會嘉義平安站「寒士慶中秋」活動，由嘉義就業服務中心…
網友回應
熱門新聞
- 蔡友才涉案情節升高 檢認定「從頭到尾都知情」
- 兆豐案蔡友才4度應訊 深夜300萬元交保
- 推動正名屏東開辦平埔族「熟」註記
- 環團批柯「忘了大巨蛋弊案」
- 一銀案後首次資安金檢 先查產險
- MLB》洋基5連勝 奧斯丁立大功
- 陳威仁任台塑顧問 弟管台塑業務惹議
- 私主張 生命清單
- 1分·2鮮·3茶飲 中秋健康吃
- 蔡友才、王起梆兆豐案交保 面色鐵青離開北檢
- 夜深了 台南海安路塌陷現場還在搶修
- 日職》火腿重返洋聯第一 陽岱鋼保3割男
- 新日光8月營收月減逾5成
- 籃球名人堂 戰神大遲到 飆淚謝隊友
- 美防長：因應北韓核危機 大陸是關鍵
- 中秋連假 台鐵工會抗議強迫加班
- 歐巴馬揚言推新制裁 懲罰北韓再核試
- 段宜康：政務官無法配合年金改革 請離開
- 國手截肢一度喪志 程銘志再起直攻帕運
- 能在大滿貫同賽打趴大小威 她第4人
- 自由廣場》中後段大學「分發」到災難
- 《樓下的房客》叫好叫座 殺進國際
- 根絕萬年秘書長 讓「邪會」回歸協會
- 肥料大缺貨 雲嘉農民急瘋了
- 中國鋁材繞道墨國銷美 美中貿易衝突再升溫
- 下週汽柴油 估各降1角
- 前8月稅收增522億 今年可望超徵900億
- BCBG秋冬 帥氣小女人
- 冷眼集》生氣幹不了實事
- 法媒︰蘋果已江郎才盡
- 蔡若真的辭 「不會中斷金援田協」
- 男醫院前遭輾 護理師充當點滴架
- 大學博覽會 溫柔敦厚中文系
- 9旬翁房被法拍 鄰居送暖買回供住
- 自由廣場》管仲經濟戰 時空穿越劇
- 蘭斯佛好投 犀利3連勝
- 高志鵬促體壇改革 再提足協欠錢事
- 體育可使台灣團結 總統表揚有功推手
- 再熱也別露肚臍 衛氣抗邪以防病痛上身
- 假處分獲准 農林29日不得全面改選董事
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉暨大附中員工 全數通過CPR測驗
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分