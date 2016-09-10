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〈中部〉暨大附中員工 全數通過CPR測驗

2016-09-10

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕國立暨大附中職員劉鳳美，去年十一月先生心肌梗塞發作，她以CPR救回先生一命，大力向同事宣揚CPR的重要性，全校教職員不但接受訓練，且全數通過CPR和AED測驗，增加急救技能以備不時之需。

國立暨大附中是在八月廿六日，邀彰基醫院護理師到校教導全校教職員工CPR（心肺復甦術）和AED（自動心臟電擊器）訓練，包括校長張正彥在內有九十九名員工都接受訓練，而當天所有受訓的人都通過測驗，拿到證照。

校長張正彥說，這都歸功於同仁劉鳳美的現身說法，讓大家體認到學習CPR和使用傻瓜電擊器的重要。

張正彥表示，暨大附中前年就獲「AED安心場所認證」，校內也設有AED（傻瓜電擊器），劉鳳美先前也受訓並通過測驗，去年十一月和先生晚飯後外出散步，先生心肌梗塞發作，人癱倒在地，在等待救護車趕到前，她先為其先生CPR，救回其夫一命，因此她經常鼓勵同事，無論如何要學會CPR。

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  • 暨中教職員工實際演練為嬰兒的CPR。 （暨大附中提供）

    暨中教職員工實際演練為嬰兒的CPR。 （暨大附中提供）

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標題：〈中部〉暨大附中員工 全數通過CPR測驗


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