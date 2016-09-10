〈中部〉南投縣19天8人車禍亡 酒駕占一半
兄酒駕亡 弟沒在怕仍醉上道
〔記者陳鳳麗／南投報導〕揪恐怖！全縣從八月十六日到九月三日，不到三週發生八件死亡車禍，死者中有七人是機車騎士，五件是自撞或自摔，而且有四件是酒駕，最讓警方覺得不可思議的是，前晚有名酒駕拒測的騎士，其兄上月才酒駕自撞身亡，他卻完全沒在怕，繼續酒駕；因應中秋節將屆，警方將加強取締。
8件死亡車禍中 7人騎機車
南投縣今年死亡車禍比去年增加，去年一月到八月廿六日，死亡人數是三十八人，今年同期卻增為四十六人，多出八人，而從八月十六日到九月三日則有八件死亡車禍，讓警方驚訝的是發生的地點，大多在次要道路或鄉間小路，且八名死者中有七人是機車騎士。
大多是鄉間小路或次要道路
縣交通隊統計，不到三週發生八件死亡車禍，有七人是騎機車，且有四人沒戴安全帽。這幾件死亡車禍中，更有四件是酒後駕車，當然裡面有人是酒駕又未戴安全帽。裡面還有一件汽車與機車對撞的死亡車禍，發生時間是上午七時，死亡的機車騎士和受傷的汽車駕駛酒測值都很高，也就是清晨發生車禍時都還在宿醉。
因應秋節連假 警將加強取締
由於下週四就是中秋節，很多民眾開始烤肉聚餐喝酒，縣交通隊和各警分局開始加強取締酒駕及未戴安全帽，前晚縣交通隊在埔里鎮執行酒駕取締勤務時，有一名機車騎士有濃濃酒味但怕被公危移送而拒絕酒測，而該騎士自爆其兄八月十九日在同一條路才因酒後騎機車自撞身亡，讓交通隊員警聽了搖頭不已。
由於近來的死亡車禍發生的地點大多在次要道路或鄉間小路，且多名死者未戴安全帽，交通隊和各分局將會選擇次要道路攔檢或路檢，加強取締酒駕和未戴安全帽。交通隊長鍾芳霖說，取締開罰單，不是警方「搶錢」，而是在「搶救生命」，能保住民眾的性命，比什麼都要緊。
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