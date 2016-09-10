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〈中部〉騎鐵馬反家暴 華崙社區明上街頭

2016-09-10

〔記者陳冠備／二林報導〕為有效降低家暴案件，二林鎮華崙社區發展協會明日將舉辦「繫上紫絲帶，鐵馬來傳愛」防治活動，希望藉此呼籲社區居民，正視了解家庭中潛在家暴與兒少保護問題。預計動員五百人騎鐵馬踩街，包括大小輪腳踏車、協力車與阿公級骨董車等各式各樣的腳踏車一起上街頭。

縣府社會處專員許芳瑜表示，縣府防治家暴團隊與縣內十二社區建構防暴網絡機制，組成社區團隊，透過多元預防推廣活動，即時發現社區內潛在危機的家庭，今年由鄰居、民眾通報的家暴案件比例增加到百分之五，顯示家暴防治的重要性已被社會大眾接受，「家暴」不再被視為家務事，也產生嚇阻作用，預防暗夜哭泣的悲劇發生。

華崙里里長陳錫慶表示，華崙社區去年度家暴事件僅七件，透過防治宣導今年暴增五十一件，面對家暴不再姑息，民眾「勇敢」通報是主因，社區已成立「反家暴志工隊」主動出擊，關懷高危險家庭，朝減量通報目標實行。

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  • 二林鎮華崙社區居民，明天將騎著骨董級腳踏車，環繞村莊宣導反家暴。 （記者陳冠備攝）

    二林鎮華崙社區居民，明天將騎著骨董級腳踏車，環繞村莊宣導反家暴。 （記者陳冠備攝）

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