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〈中部〉彰化地院新大樓 10月啟用

2016-09-10

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化地方法院新大樓早已完工，目前正進行搬遷作業，預計下個月正式啟用，舊院區則借給彰化地檢署暫時使用，將來院、檢將分開辦公，惟法務部目前研擬在新大樓對面愛買百貨現址興建地檢署大樓。

彰化地院辦公廳室新建工程，總工程費十二億二千七百九十九萬元，自一○一年七月廿三日動工，去年四月三十日完工，營建工程完成後，展開內部裝修工程，裝修工程今年初完成，接著又有消防檢查、建物使用執照、綠建築標章申請，各項執照均已通過，旋即展開搬遷作業。

彰化地院庭長王義閔表示，預計新院區在十月中旬可以運作。新院區為地上八樓，地下二樓的建築，將來一樓為聯合服務中心、刑事法庭、留置室、拘留室，二樓為民事報到處，三、四樓為法庭，五至七樓為各行政科室辦公室和法官辦公室，八樓為大禮堂。

地院舊有辦公廳舍，土地為員林市公所所有，地上物暫時借給彰化地檢署。法務部研議把彰化地檢署遷至愛買百貨現址（新法院對面），該處土地為愛買向國有財產署承租，如今願意歸還土地，國產署也同意撥用，興建地檢署大樓的規劃案已送到法務部，總工程經費預估十四億八千多萬元。

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  • 彰化地院新大樓10月中旬開始運作辦公。（記者顏宏駿攝）

    彰化地院新大樓10月中旬開始運作辦公。（記者顏宏駿攝）

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