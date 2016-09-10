〈中部〉路邊停車收費 工務處：年底一定上路

2016-09-10

〔記者劉曉欣／彰化報導〕由於彰化市、員林市與鹿港鎮的路邊停車收費一直未見上路，造成不少民眾採觀望態度。工務處副處長馬英傑強調，今年底一定會上路，只要相關作業完成建置，不排除提早到十一月啟動！

馬英傑表示，路邊停車收費制將由彰化市、員林與鹿港鎮先上路，電腦系統建置作業將近完成，三公所也將呈報費率、收費路段相關資料，至於四大超商繳費的招標作業，第一次流標，目前辦理第二次招標作業。

許多民眾「看衰」路邊停車上路，認為這麼多年都過去了，全縣就是沒有任何一個收費停車格，難道今年就有辦法推動嗎？對此，馬英傑強調，今年底一定會上路，只要相關作業提前完成，不排除提早啟動。

但也有民眾質疑，路邊停車收費政策根本不夠完善，例如鹿港鎮市區最重要的中山路，就沒有列入收費範圍，不少公有停車場都免費提供停車，根本淪為私人免費停車場，買個東西剛好那條路的停車格要收費，但市區公有停車場卻不收費，根本沒有公平正義。

鹿港鎮公所主秘林威任表示，中山路將納入路邊停車收費辦法下個階段討論，包括市區現有免費停車的公有停車場，也會一併討論。