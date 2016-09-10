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〈中部〉檢察官、社會勞動人 台西淨灘

2016-09-10

〔記者黃淑莉／台西報導〕有鑑於塑膠廢棄物入侵海洋，雲林地檢署檢察長鄭銘謙、檢察官梁義順、李文潔與社會勞動人昨天一起在台西海園淨灘撿垃圾，一下子就撿好幾大袋垃圾，超過九成是塑膠垃圾。

二、三十名社會勞動人昨天與檢察官、觀護人及志工，一早拿著鐵夾、竹掃帚沿著台西五港棧道碼頭附近海岸、堤防道路撿垃圾，天公作美早上沿海天氣涼爽，與會者笑說，「做好事老天爺都支持」，海岸垃圾實在太多，光碼頭旁觀景亭下方四、五人花半小時還撿不完。

雲林地檢署觀護人劉錦淑表示，台西海岸觀光景點吸引許多遊客、釣客造訪，但也留下大量垃圾，塑膠袋、保麗龍、飲料杯等塑膠垃圾，不僅破壞景觀，對海洋生物破壞愈來愈嚴重，期盼藉由淨灘活動，掃除環境垃圾，也讓社會勞動人內省淨心。

台西富琦村長林宏諺呼籲民眾加入「減塑」行列，主動攜帶環保袋、餐具，減少使用塑膠袋，並發揮公德心不要亂丟垃圾。

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  • 雲林地檢署結合社會勞動人，昨天到台西海岸淨灘。（記者黃淑莉攝）

    雲林地檢署結合社會勞動人，昨天到台西海岸淨灘。（記者黃淑莉攝）

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標題：〈中部〉檢察官、社會勞動人 台西淨灘


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