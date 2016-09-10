〈中部〉海宴精品評選 嘉縣2項獲獎

2016-09-10

〔記者林宜樟／嘉義報導〕農委會舉辦海宴水產精品評選，嘉義縣東晟水產公司「醇棗膠原凍飲」以及崇文冷凍食品公司「傳鮮烏魚子禮盒」，雙雙雀屏中選。

縣府農業處漁業科長張建成說，農委會舉辦的海宴水產精品評選，需從品質特色、包裝設計、市場行銷及經濟效益評選，今年有八十項產品參賽，共選出二十件，嘉義縣兩間水產公司開發的產品品質佳，脫穎而出入選，相當難得。

東晟水產公司主要是做冷凍水產台灣鯛、鱸魚片的食品加工，總經理葉哲維說，公司本身有養殖鱸魚，對原料來源品質可以掌握，今年開發新型態的副產品，是以金目鱸魚最新鮮的魚鱗製作的膠原蛋白，過程中用特殊技術，讓膠原蛋白不帶腥味，並搭配有機紅棗來提味，濃縮成類似果凍的凍飲，口感特別，有自然微甜和淡淡的棗香。

崇文冷凍食品公司堅持以日曬風乾傳統工法製作「傳鮮烏魚子禮盒」，有烏魚子、烏魚子醬、烏魚鬆及炙燒烏魚子一口吃，雖耗工費時，強調保留傳統作法。