〈中部〉單親媽找工作 中秋活動牽線

2016-09-10

〔記者王善嬿／嘉市報導〕五十八歲陳姓單親媽媽眼睛罹患白內障，因治療休息，半年沒工作，就讀大二的兒子孝順乖巧，靠自己打工支付學費，連生活開支也不讓媽媽操心；陳婦昨天透過人安基金會嘉義平安站「寒士慶中秋」活動，由嘉義就業服務中心協助媒合就業，通過廠商面試，希望順利錄取分擔家計。

「寒士慶中秋」活動昨天上午在嘉義車站前廣場舉行，行政院雲嘉南區聯合服務中心、嘉義市愛鄉慈善會等機關團體贊助提供月餅、柚子、多功能反光雨衣等物資；嘉義就業服務中心辦理現場徵才提供兩百三十個職缺，兩百三十位街友、清寒家庭邊緣人到場參與。

人安基金會嘉義平安站長黃宸宏表示，該基金會統計，約有四成服務的寒士找不到工作，兩成苦無就業管道，「寒士慶中秋」活動除發放物資，也提供就業媒合希望幫助寒士自立、早日重返社會。

嘉義就業中心業務輔導員蔡玉雲說，多數寒士年齡偏大，部分有身心障礙或因病痛、體力難負荷長工時的工作，媒合職缺包括餐飲服務生、清潔及大樓管理員等工作，沒有一技之長者，會推薦上職業訓練課程。