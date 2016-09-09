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名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
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〈南部〉摩鐵燒炭臉書直播 男獲救

2016-09-09

〔記者王捷／台南報導〕十九歲金姓男子因為女友提出分手想不開，七日凌晨買木炭到某汽車旅館尋短，因有滿腹怨言想說，用臉書開直播，朋友看到嚇得報警。因金男未將車子開入摩鐵，汽旅業者向警方表示沒有看到金男投宿，警方不死心，逐間敲門終於找到金男房間破門而入，當時他已昏迷，所幸經急救後無大礙，金男醒來後在臉書PO文感謝警方。

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二○三兵工廠長期污染大樹區溪埔地下水，卅年前改在興田里鑿井抽取地下水，二○五兵工廠即將搬遷至此，居民擔心地層下陷且污染加劇，要軍方做好環評再遷廠，並落實敦親睦鄰，否則將圍廠抗議。國防部次長許培山表示，…

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