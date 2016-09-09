〈南部〉老婦吞藥搭車欲投河 運將救回
2016-09-09
〔記者王俊忠／台南報導〕吞服大量安眠藥的七旬老婦搭計程車想到台南運河投河自盡，說想找已過世的老伴，年輕暖男「運將」陳逸祥見老婦精神漸恍惚，趕緊將老婦載到市警一分局德高派出所，警方協助送醫、救回一命。市警局長黃宗仁昨天公開表揚陳逸祥的善行。
市警局長表揚陳逸祥義行
廿九歲的陳逸祥，開計程車才四個月，一個多星期前的深夜，他於東區東成街搭載該名老婦，老婦上車後就直接對他說「想到台南運河投河自盡」，並叮囑他不要報案。
陳逸祥為了阻止老婦輕生，途中不斷與老婦聊天，並試著開導對方，老婦訴苦表示︰「家中長輩與另一半相繼過世，自己也不想再活下去，想去找老伴。」
陳逸祥暖言相勸之際，得知老婦在上車前已經吞食大量安眠藥，急忙詢問有無家屬可以依靠？但是眼見老婦意識漸漸模糊，他當機立斷，把小黃開到就近的一分局德高派出所，把幾乎癱軟的婦人扶進派出所，請警方幫忙處理。
警方立即通知消防局救護車將婦人送醫急救，從鬼門關前救回老婦性命。
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