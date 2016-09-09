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名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
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〈南部〉鳥松行動戶政所 農會駐點服務

2016-09-09

〔記者洪臣宏／高雄報導〕「行動戶政所」昨天進駐鳥松區農會，鳥松區戶政事務所利用可攜式行動裝置，現場辦理戶籍資料查詢及戶籍謄本申請，讓正辦理農民健康保險資格審查的民眾直呼便利。

高雄市九月起提供「行動戶政所」服務，前進校園、社區、機關或醫療院所駐點，不僅拉近戶政機關與民眾的距離，也可延伸服務據點。

鳥松區農會正辦理農民健康保險資格審查，鳥松戶政所排定昨天、十月六日、十一月十日及十二月八日，上午九時卅分至十一時卅分在鳥松區農會駐點服務。

鳥松區農會總幹事陳國立表示，農會每個月加保、異動審查案件約二、三十件，戶政所的行動化服務可提供民眾立即、快速的服務，滿足民眾需求，非常歡迎戶政所的進駐。

進駐首日，戶政所準備禮品贈送現場體驗的民眾，第一位體驗的高先生認為，戶政所運用科技產品，將受理的空間拉到戶政所以外的場所，讓民眾不用冒著風雨或大太陽，往返奔波，實在很便利。

鳥松區戶政事務所主任王鋰滿表示，為協助學生申辦助學補助，於九月十四日及十月十二日，上午十時至下午二時（中午不休息），將與鳳山區第一戶政事務所合作前進正修科技大學，歡迎多加利用。

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