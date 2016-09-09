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〈南部〉全台吉祥物PK戰 32隊57隻爭「萌」主

2016-09-09

〔記者王榮祥／高雄報導〕全台最萌選戰「二○一六全台吉祥物ＰＫ戰@高雄」，九月十一日將在時代大道開場，五十多隻吉祥物首次齊聚高雄後先禮後兵，將展開分組拔河ＰＫ賽較量一下，歡迎民眾到場加油。

高市新聞局去年首度舉辦高雄城市吉祥物ＰＫ戰，成功引爆話題，並吸引近百萬觀賞人次；今年擴大辦理，吸引全台民間企業與政府單位共卅二隊、五十七隻吉祥物同台賣萌，爭奪萌主寶座。

新聞局說明，吉祥物ＰＫ戰分企業戰士及模範公僕兩組，各組將選出三名最具特色的吉祥物，另選出一名最具高雄特色的吉祥物。

首場賽事偶最有力拔河賽，九月十一日將在時代大道登場，吉祥物將透過分組拔河賽彼此較量，也看看誰的萌度破表；九月十二日上午十點至十月四日中午十二點則進行網路票選，參與投票有機會抽中iPhone手機、行動電源等大獎。

新聞局指出，拔河賽當天上午六時至下午三時，時代大道（成功二路至中華五路）將進行交通管制，有興趣到場民眾可搭捷運紅線至R6凱旋站（三號出口）下車、步行約十分鐘到場，或搭輕軌至C5夢時代站、步行約三分鐘可達會場。

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  • 二○一六全台吉祥物PK戰@高雄九月十一日將由拔河賽開戰。（記者王榮祥攝）

    二○一六全台吉祥物PK戰@高雄九月十一日將由拔河賽開戰。（記者王榮祥攝）

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