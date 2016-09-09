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〈南部〉岡山鋼鐵點交 兩派對峙警力戒備

2016-09-09

〔記者蘇福男、蔡清華／岡山報導〕閒置近二十年的岡山鋼鐵廠舊廠房，在七月十五日由王姓等七人以二十億餘元得標，橋頭地方法院昨天執行「遷讓房屋」，引發另一派王姓人馬不滿，揚言動員阻撓，岡山警方不敢大意，增派警力到場戒備，所幸雙方自我克制，並未發生肢體衝突。

橋頭地方法院表示，昨天執行的「遷讓房屋」是王姓當事人，主張岡山鋼鐵廠區包括警衛室，及三層樓辦公室兩棟建物仍擁有產權，要求佔用者遷讓房舍，昨天執行過程平順，未發生衝突。

岡山鋼鐵廠舊址位於岡山本洲工業區和岡山農工間的省道旁，日治時期為公家設立的磚瓦工廠，後來為人稱「黃百億」、「小鋼胚天王」的岡山鋼鐵公司董事長黃喜男所有，廠區地坪廣達三萬五千餘坪、廠辦九千餘坪。

民國八十五年岡山鋼鐵發生財務危機，最大債權銀行為彰化銀行，債權金額約二十九億元，其他第二順位等抵押債權銀行，債權計約二十一億元，總債權約五十億元。

因土地資產龐大，曾吸引不同人馬介入處理債權，但都功敗垂成，後來永利泰公司受託規劃廠房利用，做為小型工業區，目前有遊覽車製造業者進駐，每年有數千萬元租金收入，以清償欠稅。

熟知內情人士透露，兩派王姓人馬均來自台南，原為同一組織，後來因利益擺不平，各自佔地為王，時生糾紛，雙方並各自擁有律師團大打官司，讓承租廠商困擾不已。

該名人士說，岡山鋼鐵四年來至少歷經六次法拍，但都遭另一派人馬擋標，七月十五日王姓等七人以二十億三千萬元成功得標，引發王派人馬不滿，前天出動上百人要拉走鋼鐵廠大門，得標人馬趕緊向警方報案，昨上午法院人員進行點交，岡山警方到場維持秩序，並未發生衝突。

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  • 岡山鋼鐵點交現場，兩派人馬對峙，岡山警方到場維持秩序，幸未發生肢體衝突。（記者蘇福男攝）

    岡山鋼鐵點交現場，兩派人馬對峙，岡山警方到場維持秩序，幸未發生肢體衝突。（記者蘇福男攝）

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