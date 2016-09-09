〈南部〉砍退休公教三節慰問金 台南年省五千萬元
2016-09-09
〔記者蔡文居／台南報導〕行政院長林全決定改革退休公教三節慰問金的發放，明年起停發每年六千元的三節慰問金。根據台南市人事處的統計，三節慰問金停發，台南市一年約可省下五千多萬元。
台南市一名現職公務員昨天在臉書分享此一訊息，認為天理昭彰。他說，「覺得很開心！」這名擔任公職已逾十年的公務員，昨天在臉書貼文說，「天理昭彰（by從來沒有三節獎金的現任公務員）」，他說，現職人員沒有三節慰問金，退休者卻有慰問金，「以前的政府就是在處罰有工作的人」。
台南市人事處統計，台南市公教退休人員有一萬二千多人，而三節慰問金的發放，必須是五十五歲以上退休者才有，全市符合發放三節慰問金的退休公教人員約九千七百多人，若再扣掉近一千名的技工、工友部分，受停發影響的人數有八千七百多人，一年約可省下五千多萬元。
市府人事處長許瑛峰表示，現職公教人員並無三節慰問金，因此對現職人員並沒有影響。不過，早期公務人員薪水較低時有發放慰問金，一次都發半個月，民國七十幾年時還有發放，後來便停發，迄今應該已有二、三十年了。
行政院計畫從明年開始，月退金在二萬五千元以上的退休公務員、退休教師及退休政務人員，將停發每年六千元的三節慰問金，但為體恤最弱勢的技工、工友部分，則全部繼續發放，預估此一決策每年將可節省國庫八．七億元。
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