〈南部〉台南近日雨量 60年來9月最大量

2016-09-09

〔記者王俊忠／台南報導〕近日豪大雨，台南地區多處淹水成災，有民代與民眾批評市府治水不力，但據南區氣象中心指出，台南九月因低壓帶造成單日如此大的雨量並不多見，九月六日最高日雨量是二五○毫米，已破六十年來台南九月最高日雨量，而九月一日至七日雨量達五二三毫米，則是破了六十年來九月的月雨量紀錄。

南區氣象中心天氣預報課長黃文亭說明，一般而言，台南九月如此大的雨量通常由颱風造成，低壓帶造成單日如此大的雨量不常見，台南站觀測六十年來九月單日最大日雨量及月雨量排名，都在今年九月破了紀錄，而昨天起雖雨勢趨緩，但九日起到十一日受到低壓帶與滯留鋒面影響，台南地區氣候仍不穩定，降雨會持續，天氣預估到中秋節時會好轉。

黃文亭指出，九日之後不會出現像六日與七日般的豪雨狀況，降雨會緩和些，很多民眾關心中秋節天氣情形，能不能賞到月亮？氣象局預估天氣到十五日中秋節時會好轉，賞月問題要再觀察。