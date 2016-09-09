〈南部〉雨天車禍多 事故單四小時用半包A4

2016-09-09

〔記者王捷／台南報導〕受到這兩天豪雨影響，台南車禍案件也攀升，一間派出所警員指出，七日晚間到八日凌晨，幫車禍財損的民眾問筆錄，「好像在當廟公幫民眾收驚」，一進警所就連續四小時不斷處理車禍，開出的事故聯單用完半包A4紙。市警局交通大隊指出，雨天車禍量的確提高很多，從六日開始截至八日下午三點，台南共累積了七三七件交通意外。

台南從六日降下暴雨開始，依據中央氣象局統計，三日來累積雨量前十名都是台南地區，平日沒有下雨的天氣，平均車禍案件大多在一五○件到一八○件左右，但是前幾天下雨，案件量暴增快一倍，六日的案件量高達三○三件，七日也有三○八件，由於案發時間關係，八日下午結算時有一二六件交通事故，有可能也會超過去年同期的件數，所幸案件量雖多，但沒有民眾因交通事故死亡。

警員說，從事故聯單就可以看出車禍有多驚人，他光將事故聯單印出來，四個小時就用完半包A4紙；七日晚間開始，「在警所報案車禍的民眾跟在廟口排隊收驚的信眾有得比」，所幸在警所做筆錄的民眾僅有車損沒受傷，為了安慰民眾，感覺做筆錄時好像在廟口當廟公，幫民眾收驚，可能也是另類為民服務。

交大指出，天氣難免會影響汽機車駕駛人，民眾下雨天幾乎都開車，加上台南路窄，因此一到下雨就常塞車，車禍也頻傳，交大只要下雨就會派員到交通要道督導，也配合電台宣傳，希望駕駛人雨天要多留心，平安回家最好。