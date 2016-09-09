〈南部〉安中路水患 市府︰10月底完成側溝改善

2016-09-09

〔記者蔡文居、吳俊鋒／台南報導〕台南市這幾天豪大雨不斷，造成台南多處積淹水，其中，安南區安中路一段與同安路口一帶每雨必淹，居民抱怨連連，立委陳亭妃昨天會同相關單位赴現場會勘。市府表示，同安路側溝逆坡及排水溝改善工程目前已發包，預計十月底可以完成，改善淹水問題。

另，二仁溪畔的仁德區二行里中正西路，部分巷弄因地勢低窪，屢傳淹水災情，立委王定宇昨天邀集各界勘查，他強調，市政府將以兩千五百萬元進行初步改善工程，預計明年春發包，希望能解決當地的問題。

陳亭妃昨天邀請水利署第六河川局長蔡宗憲、南市水利局長彭紹博、區公所及各地方里長至各積淹水嚴重區域現場會勘，並進行細部檢討，要求相關單位務必儘速提出排水改善計畫。

其中，安中路一段與同安路口附近逢雨必淹，居民向陳亭妃抱怨一下雨就淹，兩天還淹了四次，陳亭妃表示，雖然安南區她協助爭取的五座抽水站已設置完成，但某些區域仍舊有淹水狀況，顯示排水系統尚未完全連接，相關單位應將所有側溝遷往箱涵接通；並在海東橋處設置三噸的抽水機，增加排水效能；更需在Ｅ抽水站旁建置滯洪池，加速集水區排洪能力。

陳亭妃昨天也前往會勘海尾寮、本淵寮、北區大興街二三三巷一帶及和緯路三段與文賢路口等區域，爭取改善排水工程，以增加含水量，促進抽水站的排水效用。陳亭妃說，她會督促市府盡速向中央提交各細部計畫，並爭取流域綜合治理經費，以加速減輕地方淹水壓力，免於暴雨噩夢。

水利局︰整治海尾寮大排 年底可完成

水利局表示，現在海尾寮大排正在整治，也設置有六萬噸的滯洪池，預計年底即可完成，未來應可大幅改善海尾寮朝皇宮的淹水問題。安中路、同安路口一帶，則因同安路的地下箱涵與海尾寮箱涵相通，海尾寮水位高會倒灌到同安路去，因此計畫在兩個箱涵之間設置一個閘門，因配合海尾寮排水整治，預計十或十一月即可施作；而且同安路側溝逆坡及排水溝改善工程已發包，十月底即可完成。

另外，市府也將在嘉南大圳排水線上興建一座三噸的抽水站，明年初發包施工，預計明年底即可完成，這些短中期方案同步進行，屆時安中路及海尾寮的淹水陳年問題即可獲得改善。