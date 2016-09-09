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〈南部〉三爺溪治水 下月引水至土庫抽水站

2016-09-09

〔記者吳俊鋒、林孟婷／台南報導〕九○六豪雨，三爺溪流域的永康、仁德等都傳出災情，讓外界質疑台南治水破功，副市長吳宗榮昨天視察，強調所推動的積淹改善計畫都已見成效，工程還在進行中，他並舉例︰一○一年五月廿日暴雨造成台南市淹水面積達一千五百多公頃，至今已經縮小範圍至一百多公頃。

三爺溪的整治，一直是市府重要的水利施政，但週二的強降雨成災，民眾抱怨聲浪不斷，吳宗榮昨天上午率市府秘書長李孟諺等團隊視察，在仁德區太子、大發等路交會處會勘時強調，這項治理計畫已有突破，銜接的地下箱涵完成最艱難的潛盾作業，下個月廿日可望告一段落。

成功潛盾 太子、大發路箱涵順利銜接

李孟諺表示，現場因埋設的管線多，加上又有高壓電，只好採地下推進的方式，已成功潛盾了廿公尺，太子、大發路直徑一米八的箱涵順利銜接，完工後，可引導至土庫抽水站，有效解決鯽潭橋附近的積淹問題， 仁德工業區廠商協進會理事長梁金生昨也到場，肯定治水帶來的成果，但很多低窪處的問題仍未解決，希望市府再加把勁。

但也有廠商當眾質疑市府整治缺乏配套，淹水的臨機應變也很差，九○六豪雨當天，交通大打結，員工有家歸不得，必須立刻做的，應儘速完成，切勿只是畫大餅，讓場面一度尷尬。

崑山抽水站工程進度為24％ 明年汛期完工

吳宗榮等人隨後視察崑山抽水站工程進度，當地民眾也當場陳情希望崑山抽水站能夠趕緊完工，「我們不想再忍受淹水之苦了！」而每次遇雨崑山科大就被網友戲稱是「崑山水上樂園」，校方昨無奈表示，當初租借校地提供市府興建抽水站，就是希望能解決當地的淹水問題，但此次暴雨導致淹水問題重現，師生苦不堪言，希望工程能夠如期完工；崑山里長李忠信說，這次降雨又快又急造成淹水，雖然這次淹水面積與前幾次相比相對有所縮小，「但還是希望能夠趕快解決困擾里民多年的淹水問題」。

水利局長彭紹博指出，崑山抽水站工程投入一億六千多萬元經費、預計明年汛期時可以完工，目前工程進度為廿四％。

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  • 崑山抽水站工程正在進行中，目前設有多台臨時應急的抽水設備。（記者林孟婷攝）

    崑山抽水站工程正在進行中，目前設有多台臨時應急的抽水設備。（記者林孟婷攝）

  • 銜接仁德區太子、大發路的地下箱涵，已完成潛盾作業。（記者吳俊鋒攝）

    銜接仁德區太子、大發路的地下箱涵，已完成潛盾作業。（記者吳俊鋒攝）

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