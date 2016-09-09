〈南部〉205兵工廠將搬 新鄰居憂污染
〔記者洪臣宏／高雄報導〕二○三兵工廠長期污染大樹區溪埔地下水，卅年前改在興田里鑿井抽取地下水，二○五兵工廠即將搬遷至此，居民擔心地層下陷且污染加劇，要軍方做好環評再遷廠，並落實敦親睦鄰，否則將圍廠抗議。
國防部次長許培山表示，若軍方造成相關污染，一定會負責，但前提是要有依據；至於補償回饋，則要先釐清是否納入回饋辦法範圍，他在地方要求下，承諾於一個月內給答案。
二○三兵工廠在興田里鑿井供應溪埔里長達卅年，如今二○五兵工廠將遷至大樹區，立委黃昭順昨邀集許培山、國防部生產製造中心主任羅意中、二○三兵工廠廠長丁建中與興田、溪埔、大坑里民召開協調會，居民在興田活動中心內外掛上抗議布條，表達不滿與恐慌情緒。
興田里長曾金益指出，二○三兵工廠將含酸液、重金屬的廢水排入排水溝，卅年前爆發溪埔地下水污染事件，從此在興田鑿井供應溪埔，興田沒半毛錢回饋，軍方還向溪埔每戶每年收取一千元電費，相當不合理，他要求軍方停收電費，並「溯及既往」回饋居民。
前立委鍾紹和於會中透露，內門彈藥庫九十八年間發生大爆炸，國防部事後訂定「國防部重要軍事設施敦親睦鄰回饋辦法」，並從九十九年起，每年編列兩千餘萬元預算回饋內門；黃昭順則說，左營也有油庫回饋，大樹區軍事設施林立，應該比照。
溪埔里民莊銘源指出，二○三兵工廠不僅污染地下水，大型廢酸槽排放的酸煙讓人眼睛痠澀，二○三、二○五製造兵器過程都會使用大量化學品，豈能不做環評？丁建中說，二○五遷廠一定會做環評，廢酸有一部分利用廢水回收，其餘則賣給下游廠商，不會直接倒掉。
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