〈南部〉印尼棉蘭市長 盼台參與建設棉蘭港

2016-09-09

〔記者王榮祥／專訪〕受邀參與全球港灣城市論壇、首度來台的印度尼西亞棉蘭市長Dzulmi Eldin（祖爾米）表示，感覺過去台灣大多只跟中國往來，投資也多在中國，近期聽說台灣積極推動新南向，他很高興、也很期待。

祖爾米是首次來台，他形容對台灣的印象是產業有名，特別是電子與機械，沒來台灣前較知道台北，對高雄較沒印象。

祖爾米透過翻譯指出，有聽聞台灣積極推動新南向，感覺以前台灣好像較常跟中國往來，投資也多在中國，很高興台灣能跟東南亞合作；他強調自己對此很開心、很期待，且從以前就很期待台灣能跟東南亞多互動。他說，如果有機會，很希望台灣能參與棉蘭港口建設，尤其在環保及港口周遭住宅區規劃。

祖爾米也分享論壇心得，認為從多場講座裡，能學到廿五國不同的處理方式，包括工業、漁業、農業等不同經驗分享，若下次還有機會，願意再參加。

棉蘭市為印尼蘇門答臘島第一大城，也是北蘇門答臘省首府，位於蘇門答臘島東北部日里河畔，人口約兩百一十一萬，包括瓜哇、馬來、華人等民族，華人約佔兩成。是蘇門答臘島北區經濟中心，在印尼是僅次於雅加達的金融和商業中心，工業發達，產業涵蓋煉油、化工、橡膠製品等；外港勿老灣是現代化港口，為印尼橡膠、菸草、劍麻和棕油最大出口港，進出口船舶噸位居印尼第四。