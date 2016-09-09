〈南部〉配合新南向 三信首設僑生專班

2016-09-09

〔記者洪定宏／高雄報導〕為配合政府新南向政策，三信家商自一○五學年度起，設置餐旅管理科僑生建教專班，招收來自馬來西亞、緬甸、越南、菲律賓的學生，共兩個班、八十七人，兼具因應少子化的衝擊。

校長吳澤民表示，僑生專班是三信家商創校五十八年來的第一屆，畢業後可選擇直升產學合作的科技大學，也可選擇留在台灣就業或回鄉；他期許僑生透過產學合作課程，習得一技之長，成為社會菁英。

海外招生組組長黃仲文指出，為了讓僑生安心學習，三信家商整修宿舍、裝設冷氣，並與家長保持聯繫；學生雖有思念家人及水土不服等身心狀況，校方都協助安撫及解決，並號召教師認輔僑生，讓他們獲得最好的學習與關照。

另外，導師鍾宜臻、陳勇年利用假日帶僑生參訪歷史博物館、大魯閣草衙道購物中心、佛光山佛陀紀念館、美濃民俗村、得意中華台灣滷味博物館等景點，讓僑生認識高雄及台灣文化特色。