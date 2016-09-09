〈南部〉高雄─胡志明市 12月5日首航
2016-09-09
〔記者葛祐豪／高雄報導〕看好越南來台觀光龐大商機，高雄市觀光局朝新南向叩關，參加胡志明市國際旅展，主打「Beauty 4高雄」女性高端團；胡志明旅遊局表示，期望兩市每年都能互訪，並敲定「高雄—胡志明市」航線，將於十二月五日首航。
高市觀光局長曾姿雯與高雄市觀光協會、高雄市旅館公會理事長劉坤福等觀光業者，昨參加「二○一六胡志明市國際旅展」，並拜訪胡志明旅遊局、越捷航空總公司等處，向南進叩關。
胡志明旅遊局副局長呂國慶表示，期望兩市每年能固定互訪，讓彼此關係更上層樓；以胡志明市為基地的越捷航空副總阮陽平，更敲定「高雄—胡志明市」航線，將於十二月五日首航，也表達開闢更多越南其他城市飛往高雄航線的意願。
曾姿雯表示，去年東南亞市場來台人數已達一四二萬人次，其中，越南來台人數高達十四．六萬人次，較前年成長約六．七一％，已遠遠超過菲律賓及泰國，可見越南觀光旅遊的潛在可觀商機。
曾姿雯說，配合新政府的新南向政策，今年鎖定龐大的越南籍配偶及旅台學生親友市場，主打整合醫美、彩妝、SPA、美食和購物的「Beauty 4高雄」行程，做為胡志明國際旅展的推廣主軸，很合越南人口味，詢問者相當多；現場加碼贈送高雄廠商生產、獲SGS認證的面膜禮盒，給前五百位民眾。
曾姿雯此行也與越南台商聯合總會碰面，拉攏越南企業組團來訪高雄，或台商企業安排到高雄獎勵旅遊，同時將「Beauty 4高雄」行程，大力推薦給當地女性企業家。
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