| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉太座大腿當畫布 周志慶刺青四大美女

2016-09-09

〔記者李立法／屏東報導〕刺青藝師周志慶花費近一年完成「四大美女」及「嫦娥」兩件大型紋身作品，分別在妻子Jenna及吳姓友人腿部呈現，鮮艷的構圖和細膩筆法，吸引民眾目光聚焦在兩位女model的大腿，被喻為最美麗的刺青藝術活廣告。

周志慶說，大面積的紋身須忍受刺痛，難以在短時間完成，他以每星期四小時的進度，讓他和紋身model保持最佳專注力，去年過完中秋興起創作「嫦娥」念頭，在速食店工作的吳姓友人愛好紋身藝術，經溝通後，願將左腿皮膚當畫布，妻子Jenna則獻出右腿供他創作中國古代「四大美女」。

周志慶說，在環狀的腿部皮膚紋圖難度高，他對嫦娥的認知來自神話故事，既是仙女，氣質一定要高雅，再佐以夢幻般的絲帶、雲彩和廣寒宮，便成了他心目中的月亮仙子，至於妻子腿上的西施、王昭君、貂蟬及楊貴妃，則依照史書的描述，形塑出不同特質，貂蟬及楊貴妃強調的是「媚」，西施及王昭君則以「艷」詮釋。

作品順利趕在今年中秋節前完成，兩位model大腿上的古典美女圖，吸引眾人目光，Jenna說，他和「嫦娥」妹子逛街時都刻意穿短褲，大方秀出美腿，經常能聽到「哇~~」的驚嘆聲，腿上刺青藝術隨著她的步伐到處展示，感覺很特別。

廣告
  • 周志慶趕在中秋節前完成「嫦娥」作品。（記者李立法翻攝）

    周志慶趕在中秋節前完成「嫦娥」作品。（記者李立法翻攝）

  • 周志慶（右）將妻子Jenna大腿當畫布，刺上美麗的「四大美女圖」。（記者李立法攝）

    周志慶（右）將妻子Jenna大腿當畫布，刺上美麗的「四大美女圖」。（記者李立法攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
205兵工廠將搬 新鄰居憂污染

二○三兵工廠長期污染大樹區溪埔地下水，卅年前改在興田里鑿井抽取地下水，二○五兵工廠即將搬遷至此，居民擔心地層下陷且污染加劇，要軍方做好環評再遷廠，並落實敦親睦鄰，否則將圍廠抗議。國防部次長許培山表示，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧金錢蝦
超豐富海鮮比薩
什麼是爆香？
無糖飲料可代替水？
轉寄

標題：〈南部〉太座大腿當畫布 周志慶刺青四大美女


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.