| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中信弊案密集訊問 特偵組借提辜家大總管吳豐富 名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉東港、南州 上百頃農田變魚塭

2016-09-09

〔記者陳彥廷／東港報導〕大雨直直落，導致東港、南州一帶上百公頃農田積水不退，農民憂愁雨水再不停，二期稻作的質量將持續下修。

東港興和、下廍及船頭里一帶的農田，主要種植稻作和蓮霧，休耕期還有香瓜等短期作物，廿四節氣中的「白露」已過，仍然大雨不斷，讓經驗豐富的神農獎得主林清源都直說「天氣真怪」。

農民說，東港區域第一大排，明顯不敷排水需求，上游大量雨水難以宣洩，農田變成魚塭，處處汪洋一片，分不清是農田還是道路。

林清源指出，稻作遇雨易致品質下滑，白露後正逢水稻開花授粉，大雨減低授粉率，產量可能會減少許多。

東港鎮代林清發表示，當地區域排水問題亟需解決，東港大排排水能力不足，雨水再不停，二期稻作及瓜果等作物將嚴重欠收。

縣府水利處表示，將拓寬及拉高東港大排下游的不老橋，漸進式朝大排上游整治；眼前將先向中央爭取經費購置抽水機，把水抽至牛埔溪分洪道排出。

恆春氣象站站主任薛全義表示，從今天開始，低壓帶轉為滯流鋒，屏東雨勢將趨緩。

廣告
  • 東港第一大排排水不良，造成路、溝及田一片水鄉澤國，根本看不出差別。（記者陳彥廷攝）

    東港第一大排排水不良，造成路、溝及田一片水鄉澤國，根本看不出差別。（記者陳彥廷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 淹水 農田
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
205兵工廠將搬 新鄰居憂污染

二○三兵工廠長期污染大樹區溪埔地下水，卅年前改在興田里鑿井抽取地下水，二○五兵工廠即將搬遷至此，居民擔心地層下陷且污染加劇，要軍方做好環評再遷廠，並落實敦親睦鄰，否則將圍廠抗議。國防部次長許培山表示，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧金錢蝦
超豐富海鮮比薩
什麼是爆香？
無糖飲料可代替水？
轉寄

標題：〈南部〉東港、南州 上百頃農田變魚塭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.