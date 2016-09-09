〈南部〉東港、南州 上百頃農田變魚塭
2016-09-09
〔記者陳彥廷／東港報導〕大雨直直落，導致東港、南州一帶上百公頃農田積水不退，農民憂愁雨水再不停，二期稻作的質量將持續下修。
東港興和、下廍及船頭里一帶的農田，主要種植稻作和蓮霧，休耕期還有香瓜等短期作物，廿四節氣中的「白露」已過，仍然大雨不斷，讓經驗豐富的神農獎得主林清源都直說「天氣真怪」。
農民說，東港區域第一大排，明顯不敷排水需求，上游大量雨水難以宣洩，農田變成魚塭，處處汪洋一片，分不清是農田還是道路。
林清源指出，稻作遇雨易致品質下滑，白露後正逢水稻開花授粉，大雨減低授粉率，產量可能會減少許多。
東港鎮代林清發表示，當地區域排水問題亟需解決，東港大排排水能力不足，雨水再不停，二期稻作及瓜果等作物將嚴重欠收。
縣府水利處表示，將拓寬及拉高東港大排下游的不老橋，漸進式朝大排上游整治；眼前將先向中央爭取經費購置抽水機，把水抽至牛埔溪分洪道排出。
恆春氣象站站主任薛全義表示，從今天開始，低壓帶轉為滯流鋒，屏東雨勢將趨緩。
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