〈南部〉九如國小舊校舍 變日照中心

2016-09-09

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣首座以國小舊校舍改造的日間照顧中心，昨天在九如鄉揭牌，至今屏東縣已有二十一鄉鎮市設有日照或日托中心，目標是三十三鄉鎮市都要有該項服務。

少子化衝擊，國中小年年減班，以屏東縣一０五學年為例，國中共八百零五班，比去年少五十九班，國小一九一七班，也比去年減少七十九班，閒置教室的問題已經一一浮現，加上屏縣老年人口比例不斷提高，將多餘資源挹注到銀髮族照顧，成為縣府目前重點政策。

現有9長者參加長青小學堂

全台最早在國小內設置的長照樂智社區服務據點 ，就設在屏東市前進國小，成立於一０三年六月，提供失智者健康促進活動，並與小學生一起上課，老幼共學；如今縣府再利用已經遷校的九如國小舊校區，成立日照中心，讓閒置空間更充分活化。

九如國小舊校舍重新整修後，一樓設置照顧失能長輩的「長青小學堂」，週一至週五上午八點至下午五點開放，除提供基本生活照顧與餐食，也針對失能長者個別需要，設計多元服務，現有九名長者參加。

其中最年長八十多歲，還有夫妻檔，除了九如鄉親，還有來自里港鄉的長輩；七十一歲的張阿嬤說，以前在家很無聊，現在每天走路來「上課」，有很多伴、很多東西學，實在很好玩。

白天好去處晚上回家享天倫

二樓將規畫老人機能訓練及老人健康預防、樂活據點，增加長者與社區生活的連結，以預防並延緩失能；三樓設身障者服務據點，透過專業講師安排動靜態課程，讓身心障礙者在歡樂氣氛中學習，增進生活自理能力。

縣長潘孟安表示，有別於醫院或安養護機構，日間照顧是一種社區照顧的模式，長者不需要離家太遠，就近在社區接受照顧，白天到日照中心，晚上返家與家人共享天倫，子女也可放心外出工作。