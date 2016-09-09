〈南部〉東縣府將帶農友北上 媒合通路

2016-09-09

〔記者張存薇／台東報導〕小農認真種，縣府大力幫忙銷！台東縣政府農業處將帶農友到台北舉辦「農產品通路媒合說明會」，與通路商面對面討論採購，拓展台東優質農特產品知名度。

農業處長許瑞貴表示，農民努力生產，最重要的就是打開通路，讓農民的心血不致白費，且如果能談妥通路、定期定量採購，農民才能放心種出一定的量供應需求，否則年輕人返鄉務農，只能少量栽種又不穩定，比較難持續務農之路。

農業處農業輔導科說明，「農產品通路媒合說明會」將於廿九日下午在台北南港展覽館舉行，將邀請卅多家企業主、通路商參加，包括義美食品、崇光百貨、Coco都可等皆打算參加。

農業輔導科指出，去年即成功媒合全聯社採購鹿野薑黃，也有貿易商採買茶葉禮盒，今年亦有廠商希望購買台東好米，歡迎台東縣在地農民或有商業登記的農特產伴手禮業者報名參加，提供更多元化產品，參加者必須準備五分鐘簡報，農業處將協助農民製作簡報內容，報名至十四日止，洽詢電話：326141轉506。