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〈南部〉台東近40公里聞巨響 原因不明

2016-09-09

〔記者王秀亭／台東報導〕台東鹿野、關山，甚至台東市、東河鄉昨天上午十時左右，一聲轟然巨響，引起居民一陣驚嚇，紛紛詢問甚至在臉書發文「發生什麼事？」隨後打雷、炸山、輪胎爆炸等各種說法四起，不過，縣消防局未接獲任何相關報案電話，台東氣象站也排除打雷的說法，志航基地則說巨響和志航無關。

「碰！就像打雷，又像爆炸聲」關山鎮李姓居民表示，非常大聲的聲響，感覺發出聲響的地方有點遠，但一聲就結束，連鄰居的貓狗都嚇到在叫；陳姓婦人則說，聲響就像氣球在耳邊爆炸般響亮；消防局關山大隊長孫揚文說，當時正在開會，連窗戶都在搖動，立即派員了解是否有災情；洪姓退休教師則說，家裡的十一隻狗害怕地都躲進屋內。

巨響也引起網友討論，不僅台東縱谷，連台東市、東河鄉也有民眾說同一時間都聽到巨響，涵蓋範圍將近四十公里，也有民眾指出爆炸聲後，見空勤直升機在海岸山脈上飛，海端居民則說，是錦屏山區有載桂筍卡車輪胎爆炸。

台東縣消防局表示，暫無收到任何相關的報案電話，也請鹿野分隊外出查看，沒發現聲音來源；台東氣象站表示，雷達觀測台東昨天上午沒有可以發生打雷的對流雲層；志航基地對此表示，縱谷非戰鬥機訓練空域；空勤總隊昨天有例行性訓練任務，但未察覺有任何異狀；公路總局關山工務段長孫百慶表示，現在已無爆破的施工方法，不可能是南橫公路施工所致。

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