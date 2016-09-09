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〈南部〉鹿野火車站 可寄「良心明信片」

2016-09-09

〔記者王秀亭／鹿野報導〕出門旅遊寄張明信片給回家的後自己，或心中想念的人！台鐵鹿野站看見旅人的需要，在火車站候車大廳售票口旁設置自助郵局，提供鹿野風景明信片，讓旅人搭火車前可以蓋紀念戳、寄明信片，為台東行留念，站長彭國勳說，一切自助，連郵寄費用也採良心商店方式，自己投錢，雖冒著虧錢危險，能讓旅人留下美好回憶才是重點。

站長設信箱 遊客自投錢

彭國勳表示，設置良心明信片緣起於每回出國，國外飯店總會提供明信片，讓旅客寄回自己的國家，心想鹿野站有許多遊客進出，而有自助郵局的想法，自己動手訂製了投信木箱，連供遊客書寫的明信片也是自掏腰包購買，「早有虧錢準備，盤算一下一個月頂多五百元，可以讓人記得鹿野的好，值得啦！」

自助郵局提供鹿野風景明信片及熱氣球等戳章，旅客只要書寫內容、寄件地址，蓋好戳章後就可投入信箱，再依投入張數，自行於投幣口投下購買明信片費用及郵資，陳姓旅客說，這種貼心準備，會讓人永遠記得鹿野。

彭國勳說，設立至今近半年，每天約有五、六張明信片投入木箱內，車站人員會拿到郵局代寄，鹿野鄉公所得知後，吸收明信片費用，並提供在地風景明信片，寄件者中不乏寄到中國及其他國家的。

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  • 鹿野火車站的自助郵局，讓旅人寄出旅遊回憶。（記者王秀亭攝）

    鹿野火車站的自助郵局，讓旅人寄出旅遊回憶。（記者王秀亭攝）

  • 台鐵鹿野站在售票口旁設置自助郵局，讓旅客可以寄出旅遊鹿野的回憶。（記者王秀亭攝）

    台鐵鹿野站在售票口旁設置自助郵局，讓旅客可以寄出旅遊鹿野的回憶。（記者王秀亭攝）

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