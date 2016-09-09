〈南部〉台東防風林復植 學者籲勿植木麻黃
2016-09-09
〔記者黃明堂／台東報導〕在台東，木麻黃幾乎就是防風林的代名詞，台東森林公園防風林有八成木麻黃在尼伯特颱風中倒伏或折斷，林管處正整地，準備重新造林，台東大學教授劉烱錫認為木麻黃是外來種，抗風能力也不足，應跳脫木麻黃等於防風林迷思。
不過，台東林管處說，木麻黃是防風的第一線樹種，也可視為犧牲樹種，且有成長快速的優點，仍是優良的海岸防風林樹種。
林管處處長劉瓊蓮表示，森林公園為該處轄管的飛砂防止兼風景保安林，計有六十公頃造林地受災，廿年生以上木麻黃有八成風折傾倒，殘材量十分龐大。為了盡速清理出造林地，台東林管處將於以人工搭配機械的方式，分區清理殘材，預計在十一月以前完成，估計需花費八百萬元，該處並將把握明年年初台東地區的造林適季開始造林。
認抗風力不足 應種本土樹種
劉烱錫有台大森林系碩士學位，他觀察尼伯特颱風對台東市郊樹木的影響，他說，森林公園靠近海域的木麻黃受損嚴重，非倒即斷；同樣在臨海地帶，本土樹種的瓊崖海棠多數屹立不搖。
過去台東的公路路樹普遍以木麻黃為主，經長年更新，目前已不多見。不過，木麻黃在台東海岸仍是常見的樹種。
劉烱錫說，尼伯特之後，應該跳脫木麻黃為防風林的迷思，他建議台東森林公園應復育為台灣海岸天然林的示範區，廣植本土樹種。
林管處：可保護後方且成長快
台東林管處作業課長朱木生說，木麻黃在台灣種植已久，且是海岸第一線的抗風樹種，一直發揮保護後方的功效，有時也會犧牲，整體而言，仍具有極大貢獻。
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