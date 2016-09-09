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〈台北都會〉智慧取物櫃 進駐北捷108站

2016-09-09

〔記者郭逸／台北報導〕捷運新體驗！台北捷運公司與快取寶合作，九月起陸續於捷運一○八個車站設置「三溫層購物自取櫃」，有常溫、冷藏、冷凍等櫃位，民眾以手機或電腦上網購物，貨品會送達指定捷運站的取物櫃，再於櫃位輸入密碼，海鮮、食品都可輕鬆取貨，堪稱全球大眾運輸史的創舉。

北捷表示，電子商務是現今趨勢，智慧取物櫃提供自助取貨服務，透過電腦主機，串接並遠端監控櫃體，整合觸控螢幕購物、取貨、低碳排放，購物更方便、快速、安全。

北捷昨與快取寶在捷運雙連站宣布，繼捷運大安站、中山站、士林站、復興崗站、行天宮站、台北小巨蛋站、南京復興站、內湖站及三重站等九個車站設置快取寶櫃位，捷運全線一○八個車站的櫃位也將陸續啟用。

北捷表示，業者會把民眾購買的貨品送進指定車站的取物櫃，並傳送一組取貨密碼給消費者，消費者再於指定櫃位輸入密碼，即可打開櫃門拿取。快取寶強調，櫃位共有常溫、冷藏、冷凍等三種溫層，連海鮮都可在取貨時保持新鮮度，不僅節能減碳，更讓雙北市跨入智慧城市。

北捷表示，捷運已成雙北市民的主要代步工具之一，不僅節省通勤時間，智慧取物櫃啟用後，百萬通勤族還可享受購物樂趣，是全球大眾運輸史的創舉，同時打造捷運新生活圈。

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  • 北捷在車站設置智慧櫃位，民眾上網購物，搭捷運就可順便取貨。（台北捷運公司提供）

    北捷在車站設置智慧櫃位，民眾上網購物，搭捷運就可順便取貨。（台北捷運公司提供）

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