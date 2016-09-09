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〈台北都會〉中秋賞月場所 垃圾量年年增

2016-09-09

〔記者謝佳君／台北報導〕中秋節即將到來，各式烤肉用品紛紛出爐，不少民眾考量方便性，多選擇購買一次性烤具及免洗餐具。但北市環保局統計，一○一年至一○三年，中秋連假北市重點賞月場所周邊垃圾清運量從十二．七五公噸增至廿八．四公噸，增幅達一倍以上，民眾開心賞月之餘，也製造了許多垃圾，增加地球的負擔。

不少民眾嫌清洗烤肉架、烤肉網、餐具很麻煩，乾脆購買一次性用具，烤完就丟，因此各式烤具年年推陳出新，也都有不錯銷量。像是家樂福健康取向、高單價的不鏽鋼烤肉架雖然成長了兩成以上，但百元以內簡易型烤具銷量仍比去年同期成長一成；愛買也說，可在室內享受無煙烤肉的日、韓式烤盤，銷量也成長一倍，但百元內的一次性烤具仍有基本消費族群。

大潤發統計也發現，雖然距離中秋還有一週，但烤肉架、烤肉爐的業績已比去年同期成長四成，像是便宜的簡易型烤肉架兩週來熱賣超過三千個，銷量是其他品項的十倍；免洗碗筷銷量也成長兩倍，像是紙盤、免洗筷和紙杯，約佔業績的六成左右，今年還推出特大包裝的木炭，業績也成長一倍。

雖然一次性烤具很方便，但北市環保局統計，北市四十處重點賞月場所包括國父紀念館、中正紀念堂及河濱公園等周邊道路，一○一年清出垃圾約十二．七五公噸、一○二年廿五．八二公噸、一○三年增至廿八．四公噸，包含免洗餐具等一般垃圾、烤肉架等回收垃圾及廚餘等。

環保局呼籲，這幾年中秋都碰上連續假期，可能一連烤上好幾天，而且今年公告開放烤肉區域又比往年增加，雖然環保局會將烤肉架、鐵網等進行回收分類，但仍建議盡量使用重複性烤具和餐具，減少垃圾量，開心賞月烤肉也能做環保。

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